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Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2022 ZTK çeyrek final tek maç mı oynanacak? ZTK fikstürü...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2022 ZTK çeyrek final tek maç mı oynanacak? ZTK fikstürü...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finaldeki ilk maç Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak. Futbolseverler, çeyrek final müsabakalarının nasıl olacağını ve maç takvimini merak etmeye başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2022 ZTK çeyrek final tek maç mı oynanacak? İşte haberin detayları...

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2021-2022 Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmaların hangi tarihlerde oynanacağı merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2022 ZTK çeyrek final tek maç mı oynanacak? İşte merak edilenler...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

01 Mart Salı

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

2 Mart Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

3 Mart Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.

TRABZONSPOR, KUPADA ANTALYASPOR'U KONUK EDECEK

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor. Trabzonspor'da Hamsik ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.

TEK YENİLGİ ANTALYASPOR'A

Trabzonspor, bu sezon ligde tek yenilgisini Fraport TAV Antalyaspor karşısında yaşadı.

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyeti olan Karadeniz ekibi, bu yenilgisini 2-1'lik sonuçla deplasmanda Antalyaspor önünde aldı.

KUPADA 3. MAÇI

Trabzonspor, bu sezon kupada 3. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

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