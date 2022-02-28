Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2022 ZTK çeyrek final tek maç mı oynanacak? ZTK fikstürü...

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2021-2022 Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmaların hangi tarihlerde oynanacağı merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2022 ZTK çeyrek final tek maç mı oynanacak? İşte merak edilenler...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

01 Mart Salı

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)