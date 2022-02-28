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Trabzonspor'dan NFT danışmanlığı hamlesi! Anlaşma sağlandı

SPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Trabzonspor’dan NFT danışmanlığı hamlesi! Anlaşma sağlandı

Süper Lig lideri Trabzonspor, Blockchain dünyasına ayak uydurmaya devam ediyor. Fan tokenler ile kripto paralara adım adıyor Karadeniz Fırtınası'ndan şimdi de NFT hamlesi geldi. Trabzonspor, Capital Block ile anlaşma sağladı.

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