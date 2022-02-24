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UEFA'dan Rusya-Ukrayna kararı! Olağanüstü toplanma kararı aldı

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Giriş Tarihi: 24.02.2022
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UEFA’dan Rusya-Ukrayna kararı! Olağanüstü toplanma kararı aldı

Son dakika haberi... UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini görüşmek amacıyla yarın olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantının ardından konu hakkında "gereken kararların alınabileceği" vurgulanırken, detay verilmedi.

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