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Haberler Spor Haberleri Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slavia Prag FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slavia Prag FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slavia Prag FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Slavia Prag FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi’nde Çekya ekibi Slavia Prag ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-3 kaybeden sarı lacivertli ekip deplasmanda tur atlamak için mücadele edecek. Peki; Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slavia Prag FB maçı hangi kanalda?

Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Slavia Prag FB maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe zorlu Çekya deplasmanında galibiyet mücadelesi verecek. Fenerbahçe kendi evinde ilk maçı 2-3 kaybetmişti. Temsilcimiz deplasmanda galip gelmek zorunda olacak. Peki; Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak Slavia Prag - Fenerbahçe maçı, bu gece TSİ 23.00'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Slavia Prag: Kolar, Bah, Kacharaba, Ousou, Dorley, Sevcik, Traore, Schranz, Lingr, Olayinka, Tecl

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand (Kim), Szalai, Ferdi, Ozan, Mert Hakan, Samuel, Arda, Valencia, Serdar

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.

Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

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