24 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 24.02.2022
ABONE OL
Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

Son dakika haberine göre: Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçları olan Adana Demirspor-Antalyaspor karşılaşmasını Alper Ulusoy, Trabzonspor-Kayserispor mücadelesini ise Erkan Özdamar yönetecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA