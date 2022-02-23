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Galatasaray Başkanı Burak Elmas menajerlere ödenen ücretleri açıkladı! Falcao'nun menajerine...

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Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas menajerlere ödenen ücretleri açıkladı! Falcao’nun menajerine...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, merakla beklenen menajerlik ücretlerini açıkladı. Burak Elmas, Radamel Falcao için ödenen menajerlik ücretinin 3 milyon Euro, Jesse Sekidika'nın menajerine ödenen ücretin ise 1.6 milyon Euro olduğunu iddia etti.

Galatasaray Kulübünün 2015-2022 yılları arasında yaptığı transferlerin menajer maliyeti bugünün kuruyla 650 milyon TL'yi buldu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao için ödenen menajerlik ücretinin 3 milyon Euro, Jesse Sekidika'nın menajerine ödenen ücretin ise 1.6 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao için toplam 22.9 milyon Euro harcama yaptı.

Burak Elmas'ın açıklamalarına göre Galatasaray'da menajerlere ödenen miktarlar:

Dursun Özbek dönemi: 12 milyon Euro

Mustafa Cengiz dönemi: 23 milyon Euro

Burak Elmas dönemi: 4 milyon Euro

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