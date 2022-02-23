Galatasaray Başkanı Burak Elmas menajerlere ödenen ücretleri açıkladı! Falcao’nun menajerine...

Galatasaray Kulübünün 2015-2022 yılları arasında yaptığı transferlerin menajer maliyeti bugünün kuruyla 650 milyon TL'yi buldu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao için ödenen menajerlik ücretinin 3 milyon Euro, Jesse Sekidika'nın menajerine ödenen ücretin ise 1.6 milyon Euro olduğunu açıkladı.