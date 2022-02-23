23 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor (CANLI SKOR) Kar yağışı nedeniyle ertelenen maç kaldığı yerden devam ediyor

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor (CANLI SKOR) Kar yağışı nedeniyle ertelenen maç kaldığı yerden devam ediyor

SPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
ABONE OL
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor CANLI SKOR Kar yağışı nedeniyle ertelenen maç kaldığı yerden devam ediyor

Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı Kalyon Stadyumu'nda kaldığı yerden devam ediyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA