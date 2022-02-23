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Haberler Galeri GS UEFA maçı ne zaman? 2022 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım, belli oldu mu?

GS UEFA maçı ne zaman? 2022 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım, belli oldu mu?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı ne zaman? Bu sezon Süper Lig'de kötü gidişat izleyen Galatasaray, ligin 26. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde çizdiği kötü grafiğin aksine Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray'ın son 16 turu maçları heyecanla bekleniyor. Peki, GS UEFA maçı ne zaman? 2022 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım, belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2022 15:09
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GS UEFA maçı ne zaman? 2022 Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım, belli oldu mu?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek 6 ligde 6 maç sonra kazanan Galatasaray, bu sonuçla sahadan mutlu ayrılırken galibiyet serisi yakalayabilmek için çalışmalara başladı. Öte yandan Avrupa'da boy gösteren temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turu maç takvimi merak ediliyor. Peki, GS UEFA maçı ne zaman? 2022 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım, belli oldu mu? İşte karşılaşmanın detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GS UEFA maçı ne zaman? 2022 Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım, belli oldu mu?

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu üçer galibiyet ve beraberlik sonucu topladığı 12 puanla namağlup lider bitirdi. Gruptaki son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları 10 Mart ile 17 Mart tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray, play-off turunu geçen 8 takımdan biri ile eşleşecek.

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GS UEFA maçı ne zaman? 2022 Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım, belli oldu mu?

SON 16 TURU KURASI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurası 25 Şubat Cuma günü yapılacak. Play-off turunu geçen 8 takımla grup aşamasını liderlikle tamamlayan 8 takım eşleştirilecek.

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GS UEFA maçı ne zaman? 2022 Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım, belli oldu mu?

İşte, grup aşamasını liderlikle tamamlayan takımlar:

* GALATASARAY
* Kızılyıldız
* Eintracht Frankfurt
* Bayer Leverkusen
* Olympique Lyon
* AS Monaco
* Spartak Moskova
* West Ham United

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GS UEFA maçı ne zaman? 2022 Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım, belli oldu mu?

Play-off turu eşleşmeleri:

* Barcelona - Napoli
* Borussia Dortmund - Glasgow Rangers
* Sevilla - Dinamo Zagreb
* Red Bull Leipzig - Real Sociedad
* Zenit - Real Betis
* Sheriff - Braga
* Atalanta - Olympiacos
* Porto - Lazio