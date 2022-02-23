Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek 6 ligde 6 maç sonra kazanan Galatasaray, bu sonuçla sahadan mutlu ayrılırken galibiyet serisi yakalayabilmek için çalışmalara başladı. Öte yandan Avrupa'da boy gösteren temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turu maç takvimi merak ediliyor. Peki, GS UEFA maçı ne zaman? 2022 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım, belli oldu mu? İşte karşılaşmanın detayları...