23 Şubat 2022, Çarşamba
GS UEFA maçı ne zaman? 2022 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım, belli oldu mu?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı ne zaman? Bu sezon Süper Lig'de kötü gidişat izleyen Galatasaray, ligin 26. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde çizdiği kötü grafiğin aksine Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray'ın son 16 turu maçları heyecanla bekleniyor. Peki, GS UEFA maçı ne zaman? 2022 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 23.02.2022 15:09
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