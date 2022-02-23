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Galatasaraylı Ömer Bayram: Güzel günlerimiz çok yakında...

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Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Galatasaraylı Ömer Bayram: Güzel günlerimiz çok yakında...

Gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Ömer Bayram, Göztepe galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli oyuncu "Yeniden Galatasaray'a yakışır bir duruma gelebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu şanlı taraftarımıza ve büyük kulübümüze borçluyuz. Tüm kalbimle ve azmimle söylüyorum, güzel günlerimiz çok yakında.."

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