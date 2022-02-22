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Brezilya Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya Finlandiya maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Brezilya Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya Finlandiya maçı hangi kanalda?

Brezilya Finlandiya maçı hangi kanalda? Brezilya Finlandiya maçı ne zaman? Tournoi de France turnuvası kapsamında Brezilya ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. Bu özel maçı izlemek isteyen futbol severler, Brezilya ile Finlandiya mücadelesini merak ediyor. Peki; Brezilya Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brezilya Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tournoi de France kapsamında özel maçlar oynanmaya devam ediliyor. Bu turnuvada Brezilya ile Finlandiya maça çıkacak. Futbol severler ise maçın saat kaçta oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

BREZİLYA FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN?

Brezilya - Finlandiya Maçı bugün saat 20:30'da başlayacak müsabaka, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

ARJANTİN MAÇI İÇİN KARAR VERİLDİ

FIFA, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde çıkan olaylar nedeniyle ertelenen Brezilya - Arjantin karşılaşmasının, yeniden oynanması yönünde karar verdi.

Ayrıca mücadelede yaşanan olaylar nedeniyle, Arjantinli futbolcular Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso ve Cristian Romero, FIFA organizasyonlarından ikişer maç men edildi.

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