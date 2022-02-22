Brezilya Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya Finlandiya maçı hangi kanalda?

Brezilya Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tournoi de France kapsamında özel maçlar oynanmaya devam ediliyor. Bu turnuvada Brezilya ile Finlandiya maça çıkacak. Futbol severler ise maçın saat kaçta oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.