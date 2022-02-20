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Abdullah Avcı'dan "şampiyonluk" açıklaması

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Giriş Tarihi: 20.02.2022
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Abdullah Avcı’dan şampiyonluk açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-0'lık Alanya galibiyetinin ardından, şampiyonluk yarışında büyük bir adım daha attıklarını belirterek, "Her seferinde daha fazlasını isteyerek, daha fazla galibiyet alarak, daha iyi oyunlar oynayarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

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