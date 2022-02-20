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Çaykur Rizespor'un yeni hocası Bülent Korkmaz

SPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2022
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Çaykur Rizespor’un yeni hocası Bülent Korkmaz

Son dakika spor haberleri... Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni teknik direktör Bülent Korkmaz oldu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



İşte Çaykur Rizespor'un açıklaması:

"Çaykur Rizespor'umuzun yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz…

Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı. Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.".

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