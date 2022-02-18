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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes eşleşti

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Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes eşleşti

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Darüşşafaka'yı 96 - 71 mağlup eden Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final müsabakası, TOFAŞ Spor Salonu'nda 20 Şubat Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

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