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Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü Pasquale Sensibile: Bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz

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Giriş Tarihi: 19.02.2022
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Galatasaray’ın yeni Sportif Direktörü Pasquale Sensibile: Bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz

Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü Pasquale Sensibile kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Sensibile "İçerisinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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