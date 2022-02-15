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Adana Demirsporlu Samet Akaydın isyan etti! Biz yere yatmıyoruz dakikaya oynamıyoruz

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Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Adana Demirsporlu Samet Akaydın isyan etti! Biz yere yatmıyoruz dakikaya oynamıyoruz

Adana Demirspor'un 27 yaşındaki stoperi Samet Akaydın, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarada bulundu. Akaydın yaptığı açıklamada "'Biz futbolu futbol gibi oynamak istiyoruz. Yere yatmıyoruz. Dakikaya oynamıyoruz.'' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

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