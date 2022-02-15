Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi play-off turu ne zaman başlıyor?
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak. Bir üst tura çıkma hayali ile hazırlıklara başlayan Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi play-off turu ne zaman başlıyor?
Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? Fenerbahçe ile Çekya temsilcisi Slavia Prag, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda karşı karşıya geliyor. İlk maç İstanbul'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi play-off turu ne zaman başlıyor? İşte karşılaşmanın detayları...
FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı 17 Şubat Perşembe günü, saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Exxen dijital platformunda şifreli olarak canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Fenerbahçe, Slavia Prag maçının hazırlıklarına dün akşam Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman; çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla noktalandı. GZT Giresunspor ile oynanılan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken ikinci bölümünde rejenerasyon çalışmaları yaptı.
FENERBAHÇE-SLAVİA PRAG MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 17 Şubat Perşembe günü yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Sadece "passo.com.tr" üzerinden satın alınabilecek biletlerin fiyatları şöyle:
Migros-Spor Toto Tribünü: 120 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 165 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 190 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 210 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 230 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 255 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 295 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 355 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 410 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 495 lira
Maraton Alt E Blok: 600 lira
Fenerium Alt Avis E Blok: 660 lira
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ RAKİBİ SLAVİA PRAG, LİGDE KAZANDI
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Çekya temsilcisi Slavia Prag, ligde Slovacko'yu 1-0 mağlup etti.
Ligin 21. hafta mücadelesinde Slovacko'ya konuk olan Slavia Prag'a 3 puanı getiren golü, 44. dakikada Ondrej Lingr kaydetti.
Bu sonuçla Slavia Prag, 51 puanla ligde lider konumda bulunuyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçta Fenerbahçe, 17 Şubat Perşembe günü Slavia Prag'ı ağırlayacak.
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