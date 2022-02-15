Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi play-off turu ne zaman başlıyor?

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Fenerbahçe, Slavia Prag maçının hazırlıklarına dün akşam Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman; çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla noktalandı. GZT Giresunspor ile oynanılan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken ikinci bölümünde rejenerasyon çalışmaları yaptı.