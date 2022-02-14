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Fenerbahçe'ye Samatta'dan kötü haber! Antwerp bonservisini almayacak

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Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Fenerbahçe’ye Samatta’dan kötü haber! Antwerp bonservisini almayacak

Fenerbahçe'de bekleneni verememesinin ardından Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in yolunu tutan Samatta'da flaş bir gelişme yaşandı. Belçika basınında yer alan habere göre Antwerp golcü oyuncunun bonservisini almamaya karar verdi.

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