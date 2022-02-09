Beşiktaş'ta Larin gelişmesi! Geri adım attı
Son dakika Beşiktaş haberi... Siyah-Beyazlıların 1 milyon 750 bin eurodan yeni sözleşme teklifini reddedip 2.5 milyon euro isteyen Larin, menajeri aracılığıyla yaptığı temaslarda bu parayı verebilen kulüp bulamadı. Kanadalı futbolcu, kalmak için indirim kararını yönetime iletti.
Beşiktaş formasıyla geçen sezon 45 maçta 23 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek tam 29 sayıya katkıda bulunan Cyle Larin, elde edilen çifte kupanın ana mimarlarından biri olmuştu. Sezon başında yapılan yeni kontrat görüşmelerinden sonuç alamayan tecrübeli oyuncunun yeni dönemdeki performansı ise beklentilerin çok altında kalmıştı.
26 maçta 7 gol ve 1 asistlik form ortaya koyarak geçen sezonki skorer görüntüsünün gerisinde kalan Larin, yeni kontrat için direttiği 2.5 milyon eurodan geri adım atma kararı aldı. Beşiktaş'ın yaptığı 1 milyon 750 bin euroluk teklifi geri çeviren Larin'in, menajeri aracılığıyla bazı takımlarla görüştüğü ancak istediği maaşı teklif eden olmaması sebebiyle yönünü tekrar Beşiktaş'a çevirdiği belirtildi. Larin'in, 2.5 milyon eurodan 2 milyon euro seviyesine inmeye olumlu baktığı ifade edildi.
YÖNETİM, ARTIŞ YAPMAYACAK
Cyle Larin'in bu sezonki performansından memnun olmayan ve lig bitiminde ayrılığa hazırlanan Beşiktaşlı idarecilerin ise bu geri dönüşün ardından konuyu değerlendirme kararı aldığı belirtildi. Yönetimin, 1 milyon 750 bin euroluk teklifi artırması beklenmiyor.
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