Beşiktaş’ta Larin gelişmesi! Geri adım attı

26 maçta 7 gol ve 1 asistlik form ortaya koyarak geçen sezonki skorer görüntüsünün gerisinde kalan Larin, yeni kontrat için direttiği 2.5 milyon eurodan geri adım atma kararı aldı. Beşiktaş'ın yaptığı 1 milyon 750 bin euroluk teklifi geri çeviren Larin'in, menajeri aracılığıyla bazı takımlarla görüştüğü ancak istediği maaşı teklif eden olmaması sebebiyle yönünü tekrar Beşiktaş'a çevirdiği belirtildi. Larin'in, 2.5 milyon eurodan 2 milyon euro seviyesine inmeye olumlu baktığı ifade edildi.