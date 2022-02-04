04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Larin'in yeni adresi İngiltere! Flaş transfer teklifi

Larin'in yeni adresi İngiltere! Flaş transfer teklifi

SPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2022
ABONE OL
Larin’in yeni adresi İngiltere! Flaş transfer teklifi

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Larin'e İngiltere'den teklif var. Premier Lig'in altı olan Championship'te lider olan Fulham Kanadalı golcüyü istiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA