09 Şubat 2022, Çarşamba
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Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor TS maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor TS maçı hangi kanalda?

Denizlispor TS maçı hangi kanalda? Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Heyecan dolu turnuvada, sürprizlere imza atan Denizlispor ile Süper Lig lideri Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Denizlispor TS maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu elemelerinde, tek maç usulüne göre çeyrek finale çıkan takımlar belli oluyor. 1. Lig ekibi Denizlispor ile Süper Lig lideri Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki; Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trabzonspor, Denizlispor ile karşılaşacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16'da galip taraf direkt olarak tur atlayacak.

Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor'un oynayacağı Denizlispor mücadelesi; 9 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kasımpaşa virajını 3 puanla dönen Trabzonspor hedefi Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Bordo mavililer kupadaki rakibi Altaş Denizlispor için hazırlıklara başladı.Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında dün akşam karşılaştığı Kasımpaşa maçının ardından ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da yapılan idman yapan bordo mavili ekip iki grup halinde çalıştı.

Birinci ekipte yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup ise teknik ısınma, 5'e 2 ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanımız çift kale maç ile tamamlandı.Kasımpaşa maçında riske edilmeyen ve geçen haftaki idmanlara çıkmayan Marek Hamsik, bugünkü idmanda takımdan ayrı salonda çalıştı. Kasımpaşa maçında çift sarı kartla kırmızı kart gören Bruno Peres'in keyifsiz olduğu görüldü.Yarını izinli geçirecek olan bordo mavililer, 9 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Altaş Denizlispor çalı hazırlıklarına Salı günü tamamlayacak.

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