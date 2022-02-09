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Trabzonspor'da Kaan Ayhan üzüntüsü! Kulübü teklifi kabul etmedi

SPOR
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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Trabzonspor’da Kaan Ayhan üzüntüsü! Kulübü teklifi kabul etmedi

Trabzonspor, A Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan Ayhan için İtalyan kulüp Sassuolo'nun kapısını 5.5 milyon euroluk bir teklifle çalmasına rağmen, transferde istediği neticeyi alamadı. Yönetim, başarılı stoper için sezon sonunda da girişimlerde bulunmaya devam edecek.

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