Çaykur Rizespor’un genç futbolcusu Aziz Aksoy’a sokak ortasında silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

GENÇ FUTBOLCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Saldırıya uğrayanların Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Çaykur Rizespor'lu futbolcu Aziz Aksoy ve ailesinin olduğu ortaya çıktı.

Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu Aziz Aksoy ve ailesinin silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Mavi-yeşilli takımdan konuyla ilgili yapılan açıklamada Aksoy ve ailesine geçmiş olsun mesajı yayımlandı. Rizespor'un resmi sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında şu ifadeler yer aldı: