Aziz Aksoy kimdir? Futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı. Çaykur Rizespor'dan Esenler Erokspor'a kiralık olarak gönderilen Aziz Aksoy'un sağlık durumu araştırılıyor. Aziz Aksoy hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aziz Aksoy kimdir, kaç yaşında? Esenler Eroksporlu futbolcu Aziz Aksoy sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...

AZİZ AKSOY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.