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Aziz Aksoy kimdir, kaç yaşında? Esenler Eroksporlu futbolcu Aziz Aksoy sağlık durumu nasıl?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Aziz Aksoy kimdir, kaç yaşında? Esenler Eroksporlu futbolcu Aziz Aksoy sağlık durumu nasıl?

Aziz Aksoy kimdir, sağlık durumu nasıl? Çaykur Rizespor'dan Esenler Erokspor'a kiralık olarak giden genç futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı. Çaykur Rizespor'dan yapılan silahlı saldırı açıklamasının ardından genç futbolcu Aziz Aksoy'un sağlık durumu ve hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Aziz Aksoy kimdir, kaç yaşında? Esenler Eroksporlu futbolcu Aziz Aksoy sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler...

Aziz Aksoy kimdir? Futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı. Çaykur Rizespor'dan Esenler Erokspor'a kiralık olarak gönderilen Aziz Aksoy'un sağlık durumu araştırılıyor. Aziz Aksoy hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aziz Aksoy kimdir, kaç yaşında? Esenler Eroksporlu futbolcu Aziz Aksoy sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...

AZİZ AKSOY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Aziz Aksoy'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilerek , "Futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

AZİZ AKSOY KİMDİR?

Aziz Aksoy, 12 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya geldi. Esenler Erokspor'da forma giyen Aksoy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Genç futbolcu, 17-18 sezonunda Damlaspor Alt Damlaspor Altyapı'da forma giydikten sonra 19-20 sezonunda Esenler Erokspor U19 takımına transfer olmuştur. 13 Temmuz 2021 tarihinde Esenler Erokspor A Takımı'na yükselen Aksoy, 2 Eylül 2021 tarihinde Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor'dan kiralık gönderilen Aksoy'un sözleşmesi 30 Haz 2026 tarihinde sona erecek.

Aziz Aksoy'un güncel piyasa değeri 50 bin euro.

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