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Fatih Terim'den başkanlık kararı!

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Fatih Terim’den başkanlık kararı!

Galatasaray'da yaşanan kötü gidişatın ardından yolların ayrıldığı Fatih Terim'in başkanlık için harekete geçtiği gündeme gelmişti. Terim'in başkanlık konusundaki ne yapacağı da yavaş yavaş netleşiyor. İşte detaylar...

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