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Trabzonspor'da Kaan Ayhan ısrarı!

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Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Trabzonspor’da Kaan Ayhan ısrarı!

Süper Lig'de lider durumda bulunan ve transferleriyle adından sıkça söz ettiren Trabzonspor, savunmaya yerli transferi için Kaan Ayhan hamlesi geldi. Uzun süredir yıldız futbolcunun peşinde olan Trabzonspor'un en kısa zamanda transferi netleştirmesi bekleniyor.

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