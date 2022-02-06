Senegal Mısır maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Afrika Uluslar Kupası finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izleme yolları...

MISIR FİNALE NASIL GELDİ?

Carlos Queiroz yönetimindeki Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda yer aldı. Nijerya'ya 1-0 yenilmesine rağmen çabuk toparlayan Salah ve arkadaşları, Gine ile Sudan'ı 1-0'la geçti, 6 puanla grubu lider Nijerya'nın ardından 2. sırada tamamladı. Son 16'da Fildişi Sahili'nin penaltılarla 5-4 geçen Mısır, çeyrek finalde Fas'ı 2-1'le geçti. Yarı finalde kupanın favorilerinden olan Kamerun'u penaltılar sonucu 3-1 mağlup eden Mısır, finalde Senegal'in rakibi oldu.