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Senegal Mısır maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Afrika Uluslar Kupası finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izleme yolları...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022
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Senegal Mısır maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Afrika Uluslar Kupası finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izleme yolları...

Senegal Mısır maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Afrika'nın en büyüğünün belli olacağı final karşılaşmada Senegal ve Mısır karşı karşıya gelecek. Zorlu finalde Süper Lig'den de 3 futbolcu forma bekleyecek. Futbolseverler, dev maç öncesi geri sayıma geçerken karşılaşmanın yayın bilgileri belli oldu. İşte, Senegal Mısır maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Afrika Uluslar Kupası finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izleme yolları...

Senegal Mısır maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Afrika Uluslar Kupası finali hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sadio Mane önderliğindeki Senegal, finale namağlup geldi. Mohamed Salah ve Mostafa Mohamed'li Mısır ise sadece 1 mağlubiyet aldı. Zorlu finalde Süper Lig'den de 3 futbolcu forma bekleyecek. İşte, Senegal Mısır maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Afrika Uluslar Kupası finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izleme yolları...

SENEGAL - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? AFRİKA KUPASI FİNALİ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

6 Şubat Pazar günü (Bugün) Olembe Stadı'nda oynanacak Senegal-Mısır Afrika Uluslar Kupası finali TSİ 22.00'de başlayacak. TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Senegal, Burkina Faso engelini 3-1 aşarak final biletini kaptı.

Mısır, Kamerun'u penaltılarda 3-1 eleyerek finale yükseldi.

SENEGAL FİNALE NASIL GELDİ?

Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Senegal, Zimbabve'yi 1-0'la geçti. Gine ve Malavi ile 0-0 berabere kalan Aliou Cisse'nin öğrencileri, 5 puanla grubu lider tamamladı. Son 16'da Yeşil Burun'u 2-0, çeyrek finalde Ekvator Ginesi'ni ve yarı finalde Burkina Faso'yu 3-1 mağlup eden Senegal, namağlup bir şekilde final biletini aldı.

MISIR FİNALE NASIL GELDİ?

Carlos Queiroz yönetimindeki Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda yer aldı. Nijerya'ya 1-0 yenilmesine rağmen çabuk toparlayan Salah ve arkadaşları, Gine ile Sudan'ı 1-0'la geçti, 6 puanla grubu lider Nijerya'nın ardından 2. sırada tamamladı. Son 16'da Fildişi Sahili'nin penaltılarla 5-4 geçen Mısır, çeyrek finalde Fas'ı 2-1'le geçti. Yarı finalde kupanın favorilerinden olan Kamerun'u penaltılar sonucu 3-1 mağlup eden Mısır, finalde Senegal'in rakibi oldu.

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