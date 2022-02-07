Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu FB Kayseri maçı hangi kanalda?

KAYSERİSPOR CEPHESİ

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Türkiye Kupası'nda 8 Şubat'ta Fenerbahçe ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını ve tüm hazırlıkları buna göre yaptıklarını kaydetti.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇLARINI DÜŞÜNMEYE BAŞLADIK"

Zorlu bir periyottan geçeceklerinin altını çizen Karaman, şöyle devam etti:

"Hatay maçından 3 gün sonra Fenerbahçe ile kupa maçına çıkacağız, ondan da 3 gün sonra ligde Galatasaray'la oynayacağız. Bu periyodu en az zararla nasıl atlatabiliriz, bütün bunlar bir program dahilinde olmalı. Biz, Hatayspor karşısında 4-1 öne geçince hemen Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını düşünmeye başladık. Oyuncu değişikliklerini bu maçları düşünerek yaptık."