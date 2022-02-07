Marius Sumudica’nın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş’tan olay sözler: Cinsel tacizde bulunuyordu

Rumen teknik adam ile Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor 'da çalışan Oğuzhan Erdoğmuş, Radyospor'da Salim Manav'ın programına konuk oldu ve Sumudica'nın futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunduğunu iddia etti.