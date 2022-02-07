Marius Sumudica'nın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'tan olay sözler: Cinsel tacizde bulunuyordu
Spor Toto Süper Lig’de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Rumen teknik adamın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş "Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu" ifadelerini kullandı.
Süper Lig 'de beklentilerin altında kalan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı. Sumudica ile yollar ayrılırken Rumen hocanın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş, gündemi sarsacak iddialarda bulundu.
Rumen teknik adam ile Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor 'da çalışan Oğuzhan Erdoğmuş, Radyospor'da Salim Manav'ın programına konuk oldu ve Sumudica'nın futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunduğunu iddia etti.
Yaptığı açıklamada Erdoğmuş, "Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da görev aldığı dönem Malatya camiasına saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar da araya girmişti. Şimdi rahatça konuşabilirim. Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" ifadelerini kullandı.
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