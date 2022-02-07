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Son dakika | Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica dönemi sona erdi

SPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Son dakika | Yeni Malatyaspor’da Marius Sumudica dönemi sona erdi

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig’de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

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