07 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2022
ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? Ziraat Türkiye Kupası ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası’nın son 16 turunda heyecan başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? Ziraat Türkiye Kupası ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kupanın son 16 turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar çeyrek finale yükselecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kupanın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Yarın:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)ü

9 Şubat Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

10 Şubat Perşembe:

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

ZTK maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Maçlar, A Spor'da naklen ve şifresiz yayınlanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA