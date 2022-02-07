Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? Ziraat Türkiye Kupası ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası’nın son 16 turunda heyecan başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? Ziraat Türkiye Kupası ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kupanın son 16 turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar çeyrek finale yükselecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kupanın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, çeyrek finale yükselecek.
Yarın:
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)ü
9 Şubat Çarşamba:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)
17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
10 Şubat Perşembe:
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
ZTK maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Maçlar, A Spor'da naklen ve şifresiz yayınlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş nereli, ailesi kim? Oytun Erbaş babası dedesi kimdir?
- KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2022 Şubat TC Kimlik numarasının sonuna göre ödeme takvimi açıklandı
- Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kıyı Emniyeti işçi alımı başvuru nasıl yapılır?
- GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi açıklandı mı?
- Osman Kaymak kimdir? Yeni Isparta Valisi Osman Kaymak kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER
- Isparta okullar ne zaman açılacak? Isparta’da okullar kaç gün tatil?
- %0,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi! 2022 Şubat ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalar peş peşe açıkladı
- AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? 2022 bahar dönemi açıköğretim üniversite sınavları ne zaman yapılacak?
- Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor TS maçı ne zaman?
- Doğalgaz desteği ne zaman verilecek? 2022 Şubat ayı doğalgaz desteği başvuru nasıl yapılır?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu FB Kayseri maçı hangi kanalda?