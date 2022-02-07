Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? Ziraat Türkiye Kupası ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kupanın son 16 turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar çeyrek finale yükselecek.