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Yeni Malatyaspor'dan flaş karar! Adem Büyük hem teknik direktör hem oyuncu oluyor

SPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Yeni Malatyaspor’dan flaş karar! Adem Büyük hem teknik direktör hem oyuncu oluyor

Teknik direktör Marius Sumudica'nın ayrılığı sonrası arayışlara başlayan Yeni Malatyaspor'da flaş bir karar alındı. Kulüpten yapılan açıklamada golcü oyuncu Adem Büyük'ün "Futbol Sorumlusu" olarak görev yapacağını ve futbolculuğa da devam edeceğini bildirildi.

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