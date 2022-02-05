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Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması: Sahaya testi pozitif oyuncularla çıkmak zorunda kalacağız

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Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Galatasaray’dan koronavirüs açıklaması: Sahaya testi pozitif oyuncularla çıkmak zorunda kalacağız

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı tarafından yapılan açıklamada takım içinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle yapılan maç erteleme başvurusunun TBF tarafından reddedildiği ve sahaya testi pozitif oyuncularla çıkmak zorunda kalacakları belirtildi.

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