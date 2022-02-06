06 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Başakşehir'e kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal taraftarlardan özür diledi

Başakşehir'e kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal taraftarlardan özür diledi

SPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
ABONE OL
Başakşehir’e kaybeden Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal taraftarlardan özür diledi

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Başakşehir'e kaybeden Fenerbahçe'de karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal taraftardan yaşanan kayıp nedeniyle özür dilerken "Zamanında hamleler yaptık. Sadece, fazla üretken olamadık. Rakibin de çok fazla pozisyonu yoktu. İkinci yarı fazla üretemedik, 1-0 kaybettik." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA