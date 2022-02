Abdullah Avcı’dan Kasımpaşa maçı yorumu: Bu bizi şampiyon yapacak

Ligin boyunun kısalmaya başladığını belirten Avcı, "Galibiyet çok önemli. Bugün ligin en çok gol atan takımıyız. En az gol yiyen iki takımından biriyiz. Çok sağlıklı gidiyoruz. Her maç kolay olmayacak. Bundan sonrakiler de zor olacak. Sahanın içinde olmamız lazım. Bugün Peres'in atılmaması lazım. Eksik kalmamamız lazım. Oyunun son dakikalarını doğru planlamamız lazım. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Taraftar takıma sonuna kadar destek verdiğinde, 12. oyuncu gibi bizle beraber oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Zaman daralıyor. Bunun mutluluğunu hep beraber yaşayacağız inşallah." dedi.

"Stoper transferi şu an tıkalı gibi duruyor"

Avcı, stoper oyuncusu transferi konusunda bir soru üzerine, "Yabancı kontenjanı olarak doluyuz. Yerli oyuncularla ilgili temaslarımız yapıldı. Şu an oyuncu almak için almayacağım. Doğru oyuncu varsa alacağım. Stoper transferi şu an tıkalı gibi duruyor. Denswil, Ahmet Can, Taha var. Onu da görüp hazırlayacağız. Dorukhan dahil orada oynatabilirim. Beşiktaş'ta da kullandım orada. Denswil doğru gidiyor. Hüseyin Türkmen var. Bu toprağın oyuncusu, buradan çıkmış. Sürece bakacağız." ifadelerini kullandı.

Takımda şampiyonluk stresinin olduğu ancak sonuca gitmeyi de başardığına ilişkin soru üzerine de Avcı, şunları söyledi:

"Şampiyonluğa giden yollar, hep dikenli, zor, meşakkatlidir. Her maçı böyle çok iyi oyunlar oynayarak kazanamazsınız. Dünyanın en iyi takımları, bunu yapamıyor. Trabzonspor, Avrupa'da puan ortalaması olarak en yüksek yerde. Maç kazanıyorsunuz. 3-0'a da 1-0'a da 3 puan veriyorlar. Oyun içinde detaylar belirleyici. Herkesin oyuncu kalitesi var. Oyun organizasyonları artmaya başladı. Antrenör kalitesi yükseldi. Kasımpaşa'yı, Konya'yı tebrik ediyorum. Başakşehir'de Emre Belözoğlu iyi şeyler yapıyor. Alanyaspor da öyle. Oyun kalitesi var. Onun için her maç bundan sonra da zor olacak."

Avcı, sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Marek Hamsik'in İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyip giyemeyeceği yönündeki soruya da, "Hamsik bugün olabilirdi. Son ana kadar bekledik. Hafif ağrısı var ve onu rahatsız ediyor. Tedavisi devam ediyor. Umarım önümüzdeki hafta olur. Onunla başka, onsuz başka oyun... Oyuncu belirliyor bazen oyunları." yanıtını verdi.