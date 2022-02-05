Abdullah Avcı’dan Kasımpaşa maçı yorumu: Bu bizi şampiyon yapacak





Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, "Ligin en formda takımı, en genç takımı. Fizik kalitesi yüksek, koşu temposu yüksek. Biz bu hafta bu maça hazırlanırken zor geçeceğini biliyorduk. İkinci bölgede karşılarken, nasıl kapatıp, nasıl yönlendireceğiz. Adım adım sahada çalıştık. Savunmada ve hücumda çok etkili geçişleri var. Oyun istediğimiz gibi başladı. Baskı yapıyoruz, oradan kazandıklarımız var. Kenar ortadan bir pozisyon verdik sonlara doğru. İkinci yarıda Kasımpaşa topa sahip olup oyununu oynamaya devam etti." dedi.

"Doğru savunma bizi şampiyon yapacak"

Doğru savunma yaptıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Doğru savunma yaptık. Doğru savunma gerçekten bizi şampiyon yapacak. Keyifli bir maç yaptık. Kazanmamız çok önemliydi. Anları da doğru şekilde oynamamız gerekiyor. Ligin en fazla gol atan takımıyız. En az gol yiyen takımıyız, Konyaspor 'la birlikte..." sözlerini söyledi.

"Konyaspor ile zorlu bir maç olacak"

Konyaspor ile oynayacakları maça da değinen Abdullah Avcı, "Konyaspor ile zorlu bir maç olacak. Onlara saygı göstermek lazım. İyi şeyler yapıyorlar. Son derece ciddi bir maç olacak. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin son 5 maçını hak ederek kazanmış, yaş ortalaması düşük, koşu mesafesi yüksek bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Savunmada da hücumda da planları olan bir takımla karşılaştık. Bu maçın zor geçeceğini oyuncularımla hafta başı paylaştım. Özellikle taktik çalışması yaparken 3. bölgede nasıl baskı yapacağımızı konuştuk. Oyunun başlangıcında bunu doğru uyguladık, golü bulduk. İkinci, üçüncü golü de bulabilirdik." dedi.

İkinci bölgede nereyi kapatacaklarını, birinci bölgede de ortalara nasıl pozisyonlar alacaklarını çalıştıklarını anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Takım savunmasında oyuncularım iyi iş çıkardı. Her zaman söylüyorum, takım savunması bizi şampiyon yapacak. Bunu ilk yarı itibarıyla daha doğru yaptık. Geçişlerde rakip çok çabuk geri dönüyor. Girdiğimiz pozisyonlar var. Kenar ortasında doğru durmamıza rağmen seken toptan verdiğimiz pozisyon var. İkinci yarıda rakip oyuna tamamen genişlik verdi. Oyunun bu şekilde zor geçeceğini biliyorduk. Rakip topa sahip oldu. Direkten dönen bir topları var. Oyunda biraz daha anları doğru yaşamamız gereken bir ikinci yarı oynadık. Çünkü topa sahip olduğun zaman erken kaybedersen, genç takıma karşı hızlı nabızla oynamak kolay değildir. Bazen bunu doğru yaptık, bazen de bir an evvel ikiyi bulmak için final paslarını erken attık."