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Antalyaspor'dan Luiz Adriano sürprizi!

SPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Antalyaspor’dan Luiz Adriano sürprizi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport Tav Antalyaspor, Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı. Son olarak ülkesinin takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Luiz Adriano, bu sezon oynadığı 37 maçta 5 gol atarken 5 de asist yaptı.

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