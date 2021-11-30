Beşiktaş'ta Larin gelişmesi! Teklif var ısrar yok
Son dakika Beşiktaş haberleri bugün... Beşiktaş Yönetimi, 2.5 milyon euroluk talepte bulunan Cyle Larin'le yeni sözleşme konusunda artık ısrarcı olmayacak.
Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'le yapılan son görüşmede 1.7 milyon euroluk yeni kontrat önerisine olumsuz yanıt alan yönetim, kararını verdi.
Teknik ekiple son bir değerlendirme yapan Siyah-Beyazlılar, 2.5 milyon euroluk talepte bulunan Kanadalı futbolcuyla yeni sözleşme konusunda artık ısrarcı olmayacak.