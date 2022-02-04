Ross Barkley kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ross Barkley kariyeri nasıl?

2018'de 17 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tuttu. 28 yaşındaki futbolcu İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 33 kez giydi.

Bu sezon ilk 11'de 18 maça çıkan Ross Barkley, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Ross Barkley, bu sezon 1 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır.