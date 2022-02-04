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Ross Barkley kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ross Barkley kariyeri nasıl?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Ross Barkley kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ross Barkley kariyeri nasıl?

Ross Barkley kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ross Barkley kariyeri nasıl? Kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren Galatasaray, İngiltere Milli Takımı forması da giyen Ross Barkley transferinde sona yaklaştı. Peki, Ross Barkley kimdir?

Ross Barkley kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Ross Barkley kariyeri nasıl? Süper Lig'de puan durumunda geriye düşen Galatasaray, ligde başarılı olmak için kadrosunu yeni transferlerle güçlendiriyor. Ross Barkley ise Galatasara'ın gündeminde yer alıyor. Peki; Ross Barkley kimdir?

ROSS BARKLEY KİMDİR?

Ross Barkley, 05 Aralık 1993 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. 189 cm boyunda ve 87 kilo olan Barkley, Sağ ayağını kullanmaktadır. Babası Nijerya asıllı bir göçmen, annesi de İngiliz'dir. Ross Barkley, annesinin soyadını kullanmaktadır.

Profesyonel futbol kariyerine Everton'da başladı. Genç yaşta tecrübe kazanması için Sheffield ve Leeds United'a kiralık gönderilen Barkley, geri dönüp 5 sene boyunca Everton'da ilk 11'in vazgeçilmezi oldu.

2018'de 17 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tuttu. 28 yaşındaki futbolcu İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 33 kez giydi.

Bu sezon ilk 11'de 18 maça çıkan Ross Barkley, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Ross Barkley, bu sezon 1 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır.

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