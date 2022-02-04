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Fenerbahçe'de sol bek transferi! Charalampos Lykogiannis ile anlaşma tamam

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Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Fenerbahçe’de sol bek transferi! Charalampos Lykogiannis ile anlaşma tamam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Devre arası transferi dönemi kapanmadan kadrosuna bir sol bek katmak isteyen Fenerbahçe Cagliari'nin Yunan oyuncusu Charalampos Lykogiannis ile anlaşma sağladı.

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