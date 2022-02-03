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Diego Costa Fenerbahçe'ye çok yakın! Sarı lacivertliler Costa'nın isteklerini kabul etti

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Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Diego Costa Fenerbahçe’ye çok yakın! Sarı lacivertliler Costa’nın isteklerini kabul etti

Ara transfer döneminde forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin İspanyol golcü Diego Costa ile arasındaki görüşmelerin ciddi bir boyuta ulaştığı ve sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızın taleplerini kabul ettiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Cedric Bakambu ve Vedat Muriqi gibi isimleri elinden kaçırmıştı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen futbolculardan biri de Diego Costa olmuştu.

Şampiyonluk yaşadığı Atletico Mineiro'dan ayrılan Brezilya asıllı İspanyol golcü için temaslara başlayan Fenerbahçe için Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

İSTEKLER KABUL EDİLDİ

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe ile Diego Costa arasındaki görüşmelerin ciddi bir boyuta ulaştığı ve sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızın isteklerini kabul ettiği kaydedildi.

AVRUPA'YA GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians'ın da istediği Diego Costa'nın Avrupa'ya geri dönmek istediği, bu nedenle de Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğu belirtildi.

İsmi geçen sezon Beşiktaş'la da anılan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezon Atletico Mineiro formasıyla 15 lig maçında 4 gol kaydetmişti.

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