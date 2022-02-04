Fatih Arda İpcioğlu kimdir, kaç yaşında? Pekin’de yarışan Fatih Arda İpcioğlu kim?

Fatih Arda İpcioğlu kimdir, kaç yaşında? Pekin'de yarışan Fatih Arda İpcioğlu kimdir? Bu sezon dünya Kupalarında fırtına gibi esen ve 9 kez finale kalarak tarih yazan milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına kayakla atlama dalında katıldı.