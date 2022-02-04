Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Gomis Alanyaspor maçında oynayacak mı? Resmi açıklama!

Kontrat konusuyla ilgili söylentiler beni de rahatsız ediyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Bu sezon şampiyon olamayacağımızı biliyorum ama Galatasaray'ın alt lige düşmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak için geldim. Çok yolculuk yaptım. Henüz hazır değilim. Umuyorum ki Kayserispor maçında takım arkadaşlarımın yanında olacağım.

Galatasaray'da yer almak için paraya ihtiyacım yok. Buraya başarılı olmak için geldim.