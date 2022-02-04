Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Gomis Alanyaspor maçında oynayacak mı? Resmi açıklama!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde küme düşme hattına yakın olan Galatasaray, çıkış yakalamak için eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna kattı. İmzaların atılmasının ardından Gomis, sarı-kırmızılıların Antalya'daki çalışmalarına katıldı. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Gomis Alanyaspor maçında oynayacak mı? İşte cevaplar...
Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ligde istediği sonuçları alamayan ve küme düşme potasıyla arasında 3 puan bulunan Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile mücadele edecek. Deplasmandan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak isteyen Galatasaray'ın Antalya'daki çalışmalarına yeni transferleri Gomis, Eric Pulgar ve Semih Kaya da katıldı. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Gomis Alanyaspor maçında oynayacak mı? İşte haberin detayları...
ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor Galatasaray maçı 6 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
GOMİS, ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Suudi Arabistan Ligi'nde çok da zorlanmayan Gomis'in mücadelesiyle öne çıkan Süper Lig'de nasıl bir performans ortaya koyacağı merakla bekleniyor. Çarşamba akşamı takıma katılan Gomis, idmanlara çıkmaya başladı. Ancak fizik olarak hazır olmadığı tespit edilen oyuncuya özel çalışma programı uygulanıyor. Gomis hazır olmadığı için Alanyaspor maçında forma giymeyecek. Gomis'in, ligin 25. haftasında oynanayacak Kayserispor maçında forma giymesi bekleniyor.
GALATASARAY KÜME DÜŞER Mİ? SORUSUNA GOMİS'TEN YANIT
Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis Antalya'daki kampa giderken havalimanında TRT Spor'a konuştu.
Gomis, şampiyonluk yaşamak için geldiğini söylerken, Galatasaray'da oynamak için paraya ihtiyacı olmadığını, başarılı olmak istediğini belirtti.
İşte Fransız golcünün açıklamaları:
Yeniden Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Galatasaray'ı biliyorum ama yeni bir ekip, yeni arkadaşlar var. Çok çalışmak zorundayım. Bunu da biliyorum.
Kontrat konusuyla ilgili söylentiler beni de rahatsız ediyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Bu sezon şampiyon olamayacağımızı biliyorum ama Galatasaray'ın alt lige düşmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak için geldim. Çok yolculuk yaptım. Henüz hazır değilim. Umuyorum ki Kayserispor maçında takım arkadaşlarımın yanında olacağım.
Galatasaray'da yer almak için paraya ihtiyacım yok. Buraya başarılı olmak için geldim.
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