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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan olay yaratan paylaşım

SPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran’dan olay yaratan paylaşım

Beşiktaş, Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Gedson Fernandes'i transfer etti. Genç oyuncu sezonun kalan kısmında Çaykur Rizespor'da kiralık oynayacak. Gedson Fernandes'in önce Rize'de gelecek sezon da Beşiktaş'ta forma giyecek olması, sarı kırmızılı taraftarları oldukça kızdırdı. Rizespor Başkanı Tahir Kıran Galatasaray'ın transfer gözdesinin takımına kiralık olarak katılacak olmasının ardından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferini tamamlayamaması sonrasında sarı kırmızılı taraftarlar yönetimlerine tepki gösterdi.

Tüm bunların yanı sıra sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlayacak olan Gedson Fernandes için paylaşımlarda bulunan Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran sarı kırmızılı taraftarları adeta çılgına döndü.

Kıran'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Galatasaraylı taraftarlar tarafından kendilerine bir 'sataşma' olarak yorumlandı.

Canlı yayında transferi açıkladı! Fernandes... CANLI YAYINDA TRANSFERİ AÇIKLADI! FERNANDES...

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