Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da! Resmi açıklama geldi
Son dakika haberine göre: Süper Lig takımlarından Galatasaray, Bafetimbi Gomis transferini resmen açıkladı. 36 yaşındaki Fransız golcüyle 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Galatasaray'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle gelen Gomis, 2017-2018 yılında 33 maçta 29 gol, 9 asistlik performans sergilemişti. Fransız golcü 2018-2019 sezonu başında ise 6 milyon Euro bedelle Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olmuştu.
KARİYERİ BOYUNCA 715 MAÇTA 327 GOL, 68 ASİSTİ VAR
Futbola Saint Etienne altyapısında başlayan Bafetimbi Gomis, Yeşil-Beyazlı takımda 164 maçta 49 gol, 17 asistlik performans sergiledi. 2009'da ise Lyon'a 13 milyon Euro bedelle transfer olan Fransız yıldız 244 maçta 95 gol atıp 22 asist yaptı.
Gomis daha sonra sırasıyla Swansea, Marsilya, Galatasaray ve Al Hilal kulüplerinin formasını giydi. 36 yaşındaki golcü kariyeri boyunca 715 maçta 327 gol atarken, 68 de asiste imza attı. Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takımı'nın formasını 12 kez giydi ve 3 gol kaydetti.
GOMİS, YENİDEN GALATASARAY'A GELDİĞİ İÇİN MUTLULUK YAŞIYOR
Galatasaray ile yeniden anlaşan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüpte bir kez daha forma giymenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Sözleşme imzalamasının ardından kulübün televizyonuna açıklamada bulunan Gomis, "Galatasaray'a tekrar geldiğim için çok mutluyum." dedi.
Sarı-kırmızılı taraftarların da desteğiyle birlikte başarılı olabileceğine inandığını vurgulayan Gomis, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray'ın en iyi yerlere taşımaya çalışacağız. Bu formanın da hakkını vereceğim." ifadelerini kullandı.
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