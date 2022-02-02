Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray’da! Resmi açıklama geldi

Gomis daha sonra sırasıyla Swansea, Marsilya, Galatasaray ve Al Hilal kulüplerinin formasını giydi. 36 yaşındaki golcü kariyeri boyunca 715 maçta 327 gol atarken, 68 de asiste imza attı. Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takımı'nın formasını 12 kez giydi ve 3 gol kaydetti.

GOMİS, YENİDEN GALATASARAY'A GELDİĞİ İÇİN MUTLULUK YAŞIYOR

Galatasaray ile yeniden anlaşan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüpte bir kez daha forma giymenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sözleşme imzalamasının ardından kulübün televizyonuna açıklamada bulunan Gomis, "Galatasaray'a tekrar geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların da desteğiyle birlikte başarılı olabileceğine inandığını vurgulayan Gomis, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray'ın en iyi yerlere taşımaya çalışacağız. Bu formanın da hakkını vereceğim." ifadelerini kullandı.