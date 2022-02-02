Gomis, Alanyaspor Galatasaray maçında oynayacak mı? 2022 Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

"İki takım da sıfırdan başlayacak diyebiliriz." ifadesini kullanan Farioli, mevcut aranın iki takımın da bazı şeyleri yeniden şekillendirmesine yardımcı olduğunu, şu anda iki takımın da aynı seviyede olduğunu kaydetti.

Pazar günü zorlu bir müsabakanın kendilerini beklediğini dile getiren Farioli, "Hem onlar için hem bizim için zor bir mücadele olacak. Bizler geçmişi unutup iyi bir performans sergilemeye çalışacağız. Geçmişe bağlı kalmıyoruz. Net bir mesaj vereceğiz. Önümüzdeki maçlarda, o geçtiğimiz dört maçlık performansı göstermeye çalışacağız." diye konuştu.