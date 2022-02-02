Gomis, Alanyaspor Galatasaray maçında oynayacak mı? 2022 Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray için İstanbul'a gelen Bafetimbi Gomis, Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in yeniden forma giyecek olmask taraftarı heyecanlandırdı. Futbolseverler, Gomis'in Alanyaspor maçında oynayıp onamayacağını araştırıyor. Peki, Gomis, Alanyaspor Galatasaray maçında oynayacak mı? 2022 Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...
Gomis, Alanyaspor-Galatasaray maçında oynayacak mı? Galatasaray'da ikinci kez forma terletmeye hazırlanan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. 2017-2018 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen Gomis, Galatasaray'da şampiyonluk ve gol krallığı sevinci yaşamıştı. Peki, Gomis, Alanyaspor Galatasaray maçında oynayacak mı? 2022 Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...
ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig 24. hafta Alanyaspor Galatasaray maçı 6 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
GOMİS, ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Bafetimbi Gomis, bugünden itibaren sarı-kırmızılı takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacak. Gomis'in pazar günü oynanacak Alanyaspor maçına yetişmesi bekleniyor.
GALATASARAY'IN ALANYASPOR MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi Antalya'da kısa bir hazırlık dönemi geçirecek Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenec Torrent şu isimleri kafileye dahil etti:
Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Inaki Pena, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Berk Balaban.
"PAZAR GÜNÜ 2 TAKIM DA ZORLU BİR MÜCADELE VERECEK"
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray karşılaşmasının zorlu geçeceğini söyleyerek, "Bizler geçmişi unutup iyi bir performans sergilemeye çalışacağız." dedi.
Teknik direktör Farioli, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları cevapladı.
Farioli, burada 4 maçlık periyodun geride kaldığını ve geçmişe bağlı kalmak istemediklerini söyledi.
"İki takım da sıfırdan başlayacak diyebiliriz." ifadesini kullanan Farioli, mevcut aranın iki takımın da bazı şeyleri yeniden şekillendirmesine yardımcı olduğunu, şu anda iki takımın da aynı seviyede olduğunu kaydetti.
Pazar günü zorlu bir müsabakanın kendilerini beklediğini dile getiren Farioli, "Hem onlar için hem bizim için zor bir mücadele olacak. Bizler geçmişi unutup iyi bir performans sergilemeye çalışacağız. Geçmişe bağlı kalmıyoruz. Net bir mesaj vereceğiz. Önümüzdeki maçlarda, o geçtiğimiz dört maçlık performansı göstermeye çalışacağız." diye konuştu.
"İKİSİ BİZLER İÇİN KRİTİK OYUNCULAR"
Chidozie Awaziem ve Famara Diedhiou'nun Afrika Uluslar Kupası'na katılımının takımı nasıl etkilediğine yönelik soruya karşılık Farioli, "Awaziem bugün takımla birlikte ilk antrenmanına katılıyor. İyi bir futbolcu. Sahaya döndüğü zaman bize çok katkı sağlayacak. Famara da şu anda iyi gidiyor, milli takımda. Finale kalabilecek potansiyelleri var. İkisi bizler için kritik oyuncular. Umarım Famara da bir an önce gelir ve takıma takı sağlamaya başlar." ifadelerini kullandı.
Devam eden ara transfer döneminde eksik bölgelere transfer talebinin olup olmadığına yönelik soruya Farioli, sahada ne tarz bir futbol oynatmak istediğinin gayet iyi bilindiğini ifade etti.
"Benim için şu anda en iyi transfer, sahip olduğumuz oyuncuların kaybedilmemesi." diyen Farioli, oyun anlamında belli bir noktada olduklarını, şu anda mevcut oyuncuların sahada oynamak istediği oyunu çok iyi bildiğini ve her şeyden önce elindeki mevcut oyuncuların kaybedilmemesinin en önemli transfer olduğunu vurguladı.
Efecan Karaca'nın adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili soru üzerine Farioli, şunları dile getirdi:
"Transfer talebi olan tek oyuncu o değil. Dediğim gibi herhangi bir oyuncumu kaybetmek istemem. Oyuncularımızın isminin transferde anılması bizi mutlu eder. Sadece bu ismi geçen arkadaşlar değil, bütün oyuncularımız bizler için değerli oyuncular. Transfer dönemi bir domino etkisidir. Parçaların değişimine benzer. Bazen bir oyuncuyu gönderirsiniz. O parçayı başka bir oyuncuyla tamamlarsınız ama bazen parçaların uyumu da çok sağlıklı olmaz."
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