Galatasaray’da Burak Elmas’tan transfer ve Gedson Fernandes açıklaması

"REYTİNG İÇİN GALATASARAY'IN ADINI AĞIZLARINA ALAMAYACAKLAR"

Galatasaray'ı ufak bütçelerle, 10-15 sosyal medya hesabıyla, Galatasaray'ın geleceğini belirlemeye çalışanların ellerine bırakmayacağız. Bununla ilgili de hukuksal girişimlere hazırız. Sosyal medyada taraftarın duygularıyla oynayan bir takım odaklar var. Bunların birçoğunu mahkemeye verdik. Televizyonlarda da hadsiz yorumlar var, bugün itibariyle onlara da savaş açıyoruz. Reyting için Galatasaray'ın adını ağızlarına alamayacaklar. Galatasaray bugün normal bir zamandan geçmiyor. Geleceğini kurma ve maddi tehlikeden kurtarma çabası içindeyiz. Nezaketimiz yanlış anlaşılıyor. Kimseyi ötekileştirmemeye, geçmişte yapılan hataları dahi dile getirmemeye çalışıyoruz. Geçmişte Galatasaray'ı bu hale getiren ve Galatasaray'ın bu kötü durumunda hiç payları yokmuş gibi hareket ediyorlar. Bugün yapılan yalan-yanlış her algıyla ilgili elimizde yeterli açıklamamız var. Yalanı söylemenin maliyeti yok. Bundan sonra en sert şekilde bu algıları yapanlara ve bu terbiyesiz yorumları yapanlara karşı en sert şekilde tepki vererek, kamuoyuna açıklayarak Galatasaray'dan temizlenmesini sağlayacağız.