Galatasaray'da Burak Elmas'tan transfer ve Gedson Fernandes açıklaması
Son dakika haberine göre: Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'tan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Elmas canlı yayında yeni transferi açıklarken, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı eski futbolcuları Gedson Fernandes için de "İsteseydik alırdık" dedi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV ekranlarında sarı-kırmızılı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Elmas'ın açıklamalarından derlemeler:
OKAN'I İSTEDİK OLMAYINCA PENA'YI TRANSFER ETTİK
Transfer sürecinde hakikaten verilmesi gereken kararlar oluyor. Mevcut bir yabancı hakkı var. Seneye 14 oyuncudan 12'ye düşecek. Sakatlarımız var. Bunların hepsinin aynı anda düşünüp ekisklerin giderilmesi gerekiyor. Torrent ve Luis Campos'la geceli gündüzlü çalışmalar yaptık. Son dönemde hiç alışkın olmadığımız ve kabul edemeyeceğimiz bir lig sıralamasındayız. Çok önemli eksiğimiz olan noktaları belirledik. Önceliğimiz kaleciydi. Muslera'nın sakaltığım vardı. Şubat sonu, mart başı dönmesini bekliyoruz. 3-4 tane kaleciyle görüştük. Türk kalecilerle de görüştük. Okan için Giresunspor'la görüştük. Sezon başında kiralamıştık. Ligde çok önemli hedefleri olduğu için vermek istemediler. Başka yerli kalecilerle de görüştük ancak sonuç alamadık. Sonra yabancı kalecilerle görüştük ve Pena'da karar kıldık. Bedava kiraladık. Ücret ödemedik.
PULGAR'I ÜCRETSİZ OLARAK KİRALADIK
Defansif orta sahada da eksiğimiz vardı. Bu eksiğimizi Pulgar'la kapattık. Uzun görüşmeler sonrasında sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiraladık. Buraya gelip resmi imzaları atmasını bekliyoruz. Şu an Bolivya'da milli maç için. O da hemen hazır, takıma katkı verecek oyuncu.
"GOMIS ÇOK İSTEKLİYDİ, GALATASARAY'I ÇOK SEVİYOR"
5-6 tane forvet alternatifiyle görüştük. Bu alternatifler arasında en hızlı katkı verecek ve gelecek seneki yabancı futbolcu kararlarımızı etkilemeyecek bir isim almak istedik. Gomis çok istekliydi. Kulübü de sahiplenen bir isim. Burada işinin bitmediğini söyledi. Galatasaray'ı çok seviyor. Takıma pozitif anlamda katkı yapacak bir futbolcu ve böylece 3 transfer gerçekleştirdik.
İSTESEYDİK ALIRDIK
Görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi de Gedson... Biz bir oyuncuyu istiyorsak menajerine ulaşırız. Onun menajerinin bize ulaşmasına gerek yok. Gedson, taraftarın çok sevdiği genç bir yıldız adayı fakat bu kadro planlaması ve yabancı kuralında, öncelikli ihtiyacımız olan noktalara yöneldik. Benfica bizden 1,5 milyon euro kiralama ücreti istedi. Ayrıca 7,5 milyon euro satın alma bedeli talep etti. İsteseydik alırdık. Önceliğimiz olmadığı için almadık.
"REYTİNG İÇİN GALATASARAY'IN ADINI AĞIZLARINA ALAMAYACAKLAR"
Galatasaray'ı ufak bütçelerle, 10-15 sosyal medya hesabıyla, Galatasaray'ın geleceğini belirlemeye çalışanların ellerine bırakmayacağız. Bununla ilgili de hukuksal girişimlere hazırız. Sosyal medyada taraftarın duygularıyla oynayan bir takım odaklar var. Bunların birçoğunu mahkemeye verdik. Televizyonlarda da hadsiz yorumlar var, bugün itibariyle onlara da savaş açıyoruz. Reyting için Galatasaray'ın adını ağızlarına alamayacaklar. Galatasaray bugün normal bir zamandan geçmiyor. Geleceğini kurma ve maddi tehlikeden kurtarma çabası içindeyiz. Nezaketimiz yanlış anlaşılıyor. Kimseyi ötekileştirmemeye, geçmişte yapılan hataları dahi dile getirmemeye çalışıyoruz. Geçmişte Galatasaray'ı bu hale getiren ve Galatasaray'ın bu kötü durumunda hiç payları yokmuş gibi hareket ediyorlar. Bugün yapılan yalan-yanlış her algıyla ilgili elimizde yeterli açıklamamız var. Yalanı söylemenin maliyeti yok. Bundan sonra en sert şekilde bu algıları yapanlara ve bu terbiyesiz yorumları yapanlara karşı en sert şekilde tepki vererek, kamuoyuna açıklayarak Galatasaray'dan temizlenmesini sağlayacağız.
GALATASARAY'I İSTEMEYENİ BİZ İSTEMEYİZ
Bartuğ, Galatasaray'ın ciddi anlamda yatırım yaptığı bir oyuncu. Galatasaray'ın bu kadar yatırım yaptığı bir oyuncunun sözleşmesini son güne bırakmaması lazım. Bizim genç oyunculara dadanmış menajerlerimz var. Yetenekli altyapı oyuncularına musallat olmuş, komisyon için birtakım planlarla gençlerimize dadanmış menajerler var. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Kendisi ve babasıyla görüştüm. Kalmak istemedi. Menajerleri zaten önceden kafasını karıştırmış. Yolu açık olsun. Galatasaray'da kalmak, olmak istemeyeni biz de Galatasaray'da istemeyiz. Bartuğ bugün Galatasaray tesislerinde kalıyor, Florya'da Yemek yiyor. Bu çocukların ve ailelerin aklını çelen menajerler hakkında bir liste hazırlıyoruz. Bu listedeki menajerlere Galatasaray'ın futbolcularını emanet etmeyeceğiz.
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