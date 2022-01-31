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Trabzonspor'da Kaan Ayhan sesleri!

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Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Trabzonspor’da Kaan Ayhan sesleri!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor'un kiralama teklifini yine geri çeviren İtalyan ekibi Sassuolo, “Kaan Ayhan’ı kiralık göndermeyeceğiz. Satışı için 8 milyon Euro istiyoruz” mesajını verdi.

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