31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Sakatlandı

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku! Sakatlandı

SPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2022
ABONE OL
Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal şoku! Sakatlandı

Beşiktaş, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilen Rachid Ghezzal'ın tedavisine, İstanbul'da devam edileceğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA