31 Ocak 2022, Pazartesi
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Galatasaray Bartuğ Elmaz'ı Marsilya'ya kaptırdı! Milli yıldızla takım arkadaşı oldu

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Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Galatasaray Bartuğ Elmaz’ı Marsilya’ya kaptırdı! Milli yıldızla takım arkadaşı oldu

Son dakika haberine göre: Süper Lig takımlarından Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 18 yaşındaki Bartuğ Elmaz, Marsilya ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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