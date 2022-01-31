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Son dakika: Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Allahyar Sayyadmanesh...

SPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika: Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Allahyar Sayyadmanesh...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, hücum oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'in Championship takımlarından Hull City’e kiralandığını duyurdu.

SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'e kiralandı.

Sarı lacivertli kulüpten yapışan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City'e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz."

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