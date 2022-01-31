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Galatasaray'a kötü haber: Pulgar transferi zora girdi

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Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Galatasaray’a kötü haber: Pulgar transferi zora girdi

Galatasaray, Torrent dönemiyle birlikte transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda takviyeleriyle takımı güçlendirmek isteyen Aslan, Fiorentina'nın Şilili yıldızı Pulgar'la anlaşmaya vardı. Fakat sezon sonuna kadar kiralık olarak alınmak istenilen Pulgar'da iki sıkıntı çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Galatasaray orta alanda 2 sezondur yaşanan büyük sıkıntıyı ile çözmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fiorentina'nın ardından Şilili yıldızla da anlaşmaya vardı. Ancak sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray formasını giyecek Pulgar konusunda iki sıkıntı var.

SATIN ALMA OPSİYONU VE UEFA LİSTESİ PROBLEMİ
Birincisi satın alma opsiyonu… Galatasaray yaptığı sıkı pazarlıklara rağmen yıldız futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmayı başaramadı.

Sarı-Kırmızılılar eğer performansından memnun kalırsa Pulgar için sezon sonunda birkez daha Fiorentina ile görüşmek zorunda kalacak.

Ancak İtalyan kulübünün nasıl bir bonservis isteği ile masaya oturacağı belirsizliğini koruyor.

Erick Pulgar konusunda ikinci sıkıntı ise UEFA listesi konusunda ortaya çıkabilir. Yarın Türkiye saati ile 23.00'te Bolivya karşısında forma giyecek olan Şilili yıldızın İstanbul'a ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray, Avrupa Ligi için yeni kadro listesini en geç çarşamba gecesi 02.00'de UEFA'ya bildirmek zorunda.

Eğer Pulgar, İstanbul'a istenen saatte gelemez ve transfer zamanında resmiyete dökülemezse, yıldız futbolcunun isminin Avrupa Ligi kadrosunda yer almama tehlikesi bulunuyor. Galatasaray yönetimi bu nedenle Pulgar'ın yolculuk planlamasını bir an önce yapmak için büyük çaba harcıyor.

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