Galatasaray'a kötü haber: Pulgar transferi zora girdi
Galatasaray, Torrent dönemiyle birlikte transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda takviyeleriyle takımı güçlendirmek isteyen Aslan, Fiorentina'nın Şilili yıldızı Pulgar'la anlaşmaya vardı. Fakat sezon sonuna kadar kiralık olarak alınmak istenilen Pulgar'da iki sıkıntı çıktı. İşte tüm ayrıntılar...
Galatasaray orta alanda 2 sezondur yaşanan büyük sıkıntıyı ile çözmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fiorentina'nın ardından Şilili yıldızla da anlaşmaya vardı. Ancak sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray formasını giyecek Pulgar konusunda iki sıkıntı var.
SATIN ALMA OPSİYONU VE UEFA LİSTESİ PROBLEMİ
Birincisi satın alma opsiyonu… Galatasaray yaptığı sıkı pazarlıklara rağmen yıldız futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmayı başaramadı.
Sarı-Kırmızılılar eğer performansından memnun kalırsa Pulgar için sezon sonunda birkez daha Fiorentina ile görüşmek zorunda kalacak.
Ancak İtalyan kulübünün nasıl bir bonservis isteği ile masaya oturacağı belirsizliğini koruyor.
Erick Pulgar konusunda ikinci sıkıntı ise UEFA listesi konusunda ortaya çıkabilir. Yarın Türkiye saati ile 23.00'te Bolivya karşısında forma giyecek olan Şilili yıldızın İstanbul'a ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.
Galatasaray, Avrupa Ligi için yeni kadro listesini en geç çarşamba gecesi 02.00'de UEFA'ya bildirmek zorunda.
Eğer Pulgar, İstanbul'a istenen saatte gelemez ve transfer zamanında resmiyete dökülemezse, yıldız futbolcunun isminin Avrupa Ligi kadrosunda yer almama tehlikesi bulunuyor. Galatasaray yönetimi bu nedenle Pulgar'ın yolculuk planlamasını bir an önce yapmak için büyük çaba harcıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi kim, evli mi? Survivor Mert'in gerçek sevgilisi kim, ismi ne?
- Açıklama geldi, maaşlar artırıldı! Emekli ve memur maaş zammı sonrasında değişti! İşte, virgülü noktasına yeni ücretler...
- Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
- Survivor yedek yarışmacılar kimler, isimleri ne? Survivor 2022 yedek yarışmacılar ne zaman gelecek?
- Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullarda tatil uzayacak mı?
- AGİ kalktı mı? Asgari ücretin üstünde maaş alana AGİ var mı? Şubat maaşında AGİ yattı mı?
- Çok Güzel Hareketler 2 neden bitiyor, final yapıyor? Çok Güzel Hareketler 2 bitiyor mu?
- Survivor Aycan neden yok? 2022 Survivor All Star Aycan diskalifiye mi oldu, elendi mi?
- Survivor Makbule kimdir? Survivor Nisa'nın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu Mert Öcal sevgili mi?
- Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Regaip Kandili orucu ne zaman? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...
- Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur yıllar sonra ortaya çıktı! Verdiği pozla sosyal medyayı salladı | Bu ne güzellik
- Kübra Ece kimdir? Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece neden öldü?